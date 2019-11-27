Mbaye Diagne’nin devre arası Galatasaray’a dönme ihtimali artıyor.

Belçika’nın Het Laatste Nieuws gazetesi, Club Brugge'de kadro dışı kalan Senegalli forvetin takımından ayrı bir şekilde İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü yazdı.

Sarı kırmızılı yönetim de Falcao, Andone ve Babel’in sakatlıkları sonrası Diagne’nin ocak ayında Galatasaray’a dönmesinin en mantıklı karar olacağını düşünüyor.

Bu konuda iki kulübün Galatasaray- Brugge maçı öncesi görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris saint Germain maçında takım arkadaşı Hans Vanaken’in elinden topu alıp kullandığı penaltıdan yararlanamayan Diagne, Club Brugge taraftarı tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti.

Bu davranışından dolayı Brugge'ün kadro dışı bıraktığı Diagne’nin Belçika kulübünün tavrını değiştirmemesi durumunda Galatasaray’a dönmekten başka seçeneği kalmıyor.

Senegalli oyuncu bu sezon hem Galatasaray hem Club Brugge forması giydiği için kurallar gereği üçüncü bir takıma transfer olamıyor.

Mbaye Diagne, Belçika ekibinin formasıyla 9 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.