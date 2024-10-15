Dicle Nehri'ndeki beyaz köpük için inceleme

Bütün atık suların buralara bağlanması lazım. Nehre bırakıldığı zaman nehrin kullanma suyu olarak, içme suyu olarak kalitesi ciddi bir şekilde düşer ve kullanma şansı kalmayacaktır. Bu yüzden bunlara dikkat edilmesi lazım. Belediyeye, kaymakamlığa pek çok görev düşüyor. Bunların görevlerini yapabilmeleri de ancak vatandaşların duyarlılığıyla olabilir. Bu yüzden el birliğiyle kirliliğin önüne geçmemiz gerekmektedir" diye konuştu.