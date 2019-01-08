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CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, haddini aşan cinsiyetçi hakaretle Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a saldırdı. Sosyal medyada tepki yağan mesajla ilgili açıklama yapan Didem Arslan Yılmaz, "Hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü" dedi. Yılmaz, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
KADINLARI AŞAĞILADI, OKURKEN UTANDIRDI
Sosyal medya hesabındaki mesajıyla okuyanı utandıran Erol, “Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım” dedi. Erol bu ifadelerle sadece Didem Arslan Yılmaz'ın şahsını değil bütün kadınları da aşağılamış oldu.
SOSYAL MEDYADA VE YEREL BASINDA TEPKİ
Bu ifadelere sosyal medyada tepki yağmasının ardından Erol, mesajını sildi. Ancak ekran görüntülerini alan kullanıcılar tepkilerini sürdürdü. Kocaeli'de yayın yapan yerel medyada da Erol'u kınayan haberler yer aldı.
"TERBİYESİZ VE HADSİZ SÖZLER BENİ ÜZDÜ"
Erol'un haddi aşan sözlerine tepki gösteren ve konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:
"Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Bunlar çok doğal ve biz de doğal karşılıyoruz. Ama insan hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP’nin İzmit’teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız. İşimi, sadece işimi yapmaya devam edeceğimi söyleyerek, bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."
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