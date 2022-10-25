Didem Ciner'den Harvard'da konuşma

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WE Soda Yönetim Kurulu Başkanı Didem Ciner, 19 Ekim tarihinde Harvard Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Harvard Kennedy Okulu Siyaset Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan eski Wyoming Eyaleti Valisi Matt Mead’in davetlisi olarak konuşma yapan Didem Ciner, yeni medya konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Didem Ciner, konuşmasında yeni medya düzenine, gelişen ve değişen dünyada dijital medyanın etkisine, artan sosyal medya kullanımı ve bunun politika ile ilişkisine, “hakikat ötesi” kavramlarına değindi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Didem Ciner'in yanı sıra Mead’in diğer başlıklardaki konukları ise eski Montana Valisi ve Batı Valiler Birliği (WGA) İcra Direktörü Steve Bullock, Federal Yargıç Greg Philips ve ABD Kongre Üyesi Liz Cheney oldu.

Oturum başlamadan önce Cheney ve Mead’in paneline katılan Didem Ciner, konuşmalar öncesi iki isimle bir araya geldi.