Didem Kınalı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen oryantal Didem, sahne şovları ve dansı ile büyük beğeni topluyor.

DİDEM KINALI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman(Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.