Gündem yaratan sosyal medya paylaşımları, YouTube kanalı, podyumlardaki başarısı ile dikkat çeken manken Didem Soydan, çarpıcı açıklamalar yaptı. Soydan, "Hayatıma girmiş bütün sevgililerim ile arkadaşlığım devam eder, ben hiçbiri ile kötü ayrılmadım. Hayatıma giren bütün erkek arkadaşlarım harika insanlar" dedi
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Gündem yaratan sosyal medya paylaşımları, YouTube kanalı, podyumlardaki başarısı ile dikkat çeken manken Didem Soydan, BeStyle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İşte Didem Soydan'ın röportajından satırbaşları:
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"CESARETLİ VE KORKUSUZUM"
- Sınırlarımı bilmiyorum ama çılgın da değilim. Çok cesaretli ve korkusuzum.
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- Aşk olarak öğrendiğimiz şey, kimyasal bir durum. Mantığın devre dışı kaldığı haller... Ama harika bir duygu tabii ki!
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"HAYATIMDA BİRİ VAR"
- 2 aydır hayatımda olan biri var.
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- Sosyal medyayı belli sınırlar dahilinde kullanıyorum. Benim kontrolümde olan bir sayfam var, sadece DM’lerime bakan bir arkadaşım var. O bana DM’leri ayıklıyor diyebiliriz. Bazen işle ilgili, bazen de benim hassas olduğum konularda yani yardım edebileceğimizi düşündüğüm, hastalık, eğitim gibi katkıda bulunabileceğim DM’leri bana iletiyor. Sosyal medyam, sesimi ve düşüncemi aktardığım çok güçlü bir platform. Sosyal medya sayesinde, yaptığım işlerimi kendim duyuruyorum. Anlatmak istediklerimi kimseye ihtiyaç duymadan anlattığım bir yer. Sosyal medya sayesinde kendi sınırlarımı da çizebiliyorum.
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- Burun estetiği yaptırdıktan 1 ay sonra, doktorum ile YouTube kanalıma röportaj yaptım. Öyle de bir kadınım.
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"ESKİ SEVGİLİLERİMLE ARKADAŞIM"
- Hayatıma girmiş bütün sevgililerim ile arkadaşlığım devam eder, ben hiçbiri ile kötü ayrılmadım. Hayatıma giren bütün erkek arkadaşlarım harika insanlar.
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- Zamanı gelince çocuk olabilir. Şu an hissettiğim ve istediğim bir duygu değil.
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Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme oturan manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. “Anlık” yazarak rakı içerken fotoğrafını paylaşmıştı. Rakı bardağını göğüslerinin arasına sıkıştıran Soydan’a yorum yağmıştı.
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Soydan'ın dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise son yayınladığı video olmuştu. Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Ünlü manken kendisine gelen eleştirel yorumları ti'ye alıp, Twitter hesabından "O zaman danssss" yorumunda bulunmuştu.
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İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, konuyla ilgili konuşmuştu. Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost’ diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” demişti.
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