"HAYATIMDA KİMSE YOK"

İkili, çıkışta taksi beklerken objektiflere yansımıştı. Burak Deniz ve Deniz Işın, basın mensuplarını fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti. Deniz, Işın'a dönüp, "Sen istersen içeri geç." dedikten sonra muhabirlere röportaj vermişti. Deniz Işın ile arkadaş olduklarını ifade eden Burak Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var." yanıtını vermişti.