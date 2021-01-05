Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayDiego Costa kararını verdi! Türkiye'den gelen teklifi reddetti!
ABONE OL

Diego Costa kararını verdi! Premier Lig'i bekliyor

Atletico Madrid'le olan sözleşmesi feshedilen Diego Costa, Türkiye ve Brezilya'dan gelen teklifleri askıya aldı! Yıldız golcünün İngiltere'ye dönmek istediği belirtildi

Diego Costa kararını verdi! Türkiye'den gelen teklifi reddetti!

Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren ve Türkiye'den talipleri olduğu belirtilen Diego Costa'da flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya asıllı İspanyol golcünün menajerinin Türkiye'ye geldiği öne sürülürken Sky Sports'un haberine göre Costa, geleceğiyle ilgili kararını da verdi.

Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Diego Costa, Brezilya ve Türkiye'den gelen tekliflere şimdilik yanıt vermedi. Karar için acele etmeyen Diego Costa'nın Premier Lig'e dönmek istediği ve İngiltere'den teklifler bekleyeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Southampton'a 1-0 yenilen Liverpool, Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti
FUTBOLLiverpool ligde 12 maç sonra kaybetti
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konya GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
FUTBOLKonyaspor Galatasaray maçı ne zaman?
SON DAKİKA! Kulüplerin harcama limitleri açıklandı
FUTBOLKulüplerin harcama limitleri açıklandı
Son dakika haberler: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
FUTBOL11'ini belirledi!
Joao Pereira'dan veda gibi sözler
FUTBOLVeda gibi sözler...
Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"Sanane Cüneyt!"
SON DAKİKA: Kayserispor Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL"İster tır, ister tren, ister otobüs deyin..."
Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 gol 3 puan
SON DAKİKA! Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
FUTBOL"Enteresan şeyler oluyor"
Son dakika İbrahim Yıldız yazdı: Thiam'ın gecesi
FUTBOL"Thiam'ın gecesi!"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X