Türkiye ekonomisine etkisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2020 yılı, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle online alışverişte büyük bir patlamaya yol açtı. Dijital alışveriş Türkiye'de yeni bir boyuta taşındı. Sektörün önde gelen firmaları hem iş ortaklarına çözümler üretirken bu gelişmelerden tüketiciler de fayda sağladı.

Trendyol, satıcıları 20 milyon aktif müşterisiyle buluştururken işletmeleri dijitalleştirmeyi hedefliyor. Pazaryeri modeli ile ekonomiye katkı sunan şirket, satıcıları için geliştirdiği ara yüz ile dijital ticaret için yeni çözümler ortaya koyuyor.

Eğitim platformu Trendyol Akademi'yi Şubat 2020'de hayata geçiren şirket, satıcılarına dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi, muhasebe ve finans, kişisel gelişim gibi konularda 300'e yakın ücretsiz eğitim sunuyor.

İş ortağı buluşmaları ile satıcıları bir araya getiren Trendyol, ayda 80'den fazla canlı yayınla eğitim ve e-ticaret etkinliği gerçekleştiriyor. Şirket, 2020 yılında 70 bin satıcıya 800 saat eğitim verirken yıl boyunca gerçekleştirdiği 44 ayrı Trendyol İş Ortağı Buluşmaları'nda 40 bin satıcıyı bir araya getirdi.

Satıcılar için geliştirilen ara yüz ile sipariş takibi ve fiyatlandırma daha kolay hale getirilirken, satıcılara kendi mağazalarını oluşturma ve sayfa tasarımı geliştirme imkanı da veriliyor.

Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarına göre, satıcıların yüzde 90’ı Trendyol ile çalışmaya başladıktan cirosunu, yüzde 82'si istihdamını artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda yüzde 87'si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80'i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, yüzde 77'si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını, yüzde 77’si ise Covid-19 etkisini sınırlı hissettiğini söylüyor.

HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

- Trendyol'da kolay ve hızlı başvuru süreçleri ile satıcılar aynı gün içinde ücretsiz olarak mağazalarını açabiliyor ve kolayca tasarlayıp yönetebiliyor. Satıcılar, Trendyol.com/mağazaadı şeklinde bir internet sitesine sahip oluyor. Trendyol’da aylık ya da yıllık olarak mağaza ücreti bulunmuyor.

- Platforma katılan her satıcıya e-ticaret danışmanları atanıyor. Süreçler, operasyon ve performansları konusunda bilgilendiriliyor. Satıcılar, kullanışlı satıcı paneli üzerinden Türkiye'de en çok satanları görebiliyor, satış arttırıcı ve operasyon geliştirici aksiyonlar alabiliyor.

- Trendyol satıcıları sınırsız adette ürünü platform üzerinden ücretsiz olarak satışa sunabiliyor.

- Komisyon oranları yüzde 5'ten başlıyor ve kategori bazında değişkenlik gösteriyor. Trendyol kampanya dönemlerinde komisyon oranlarında özel destekler sunuyor.

- Trendyol, satıcılarını pazarlama gücüyle destekliyor, satıcıların görünürlüklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlıyor.

- Türkiye’nin dört bir yanında üreten, ekonomiye güç katan kadın girişimcileri dijital ekonomide destekleyen Trendyol, Kadın Girişimci Paketi ile kadın girişimcilere ve kadın üretim kooperatiflerine özel faydalar sunuyor.

- Trendyol'da ürünlerini öne çıkarmak isteyen satıcılar, belirledikleri bütçe ve süreler dahilinde seçtikleri ürünlerin pazarlamasını yapabiliyor.

- Trendyol E-Faturam ile satıcıların fatura süreçleri dijitalleşiyor. Satıcılar, Trendyol E-Faturam’dan ilk fatura paketlerini satın aldıktan sonra ilk 5 ay ücretsiz ve sınırsız olarak fatura oluşturabiliyor. Diğer pazaryerlerine ait siparişlerin faturalarını oluşturmaya da imkan sağlayan Trendyol’un E-Faturam hizmetinde 32 TL’den başlayan paketler sunuluyor.

- Bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde ise havale, eft, personel maaş desteği gibi konularda avantajlı bankacılık hizmetleri sunuluyor.

- Avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariki, depolama hizmetleri sağlanırken, %6 indirimli akaryakıt alım fırsatı sunuluyor.

- Trendyol Akademi ile satıcılar kendilerine özel oluşturulan satış artırma, operasyon, pazarlama ve kişisel gelişim gibi konularda 250'den fazla eğitime ücretsiz katılabiliyor. Trendyol her hafta cuma günleri gerçekleştirdiği İş Ortağı Buluşmaları ile canlı yayınlarda satıcılar ile bir araya geliyor. Ayda 60’tan fazla canlı yayınla gerçekleştirdiği eğitim, e-ticaret etkinlikleriyle de satıcılara sürekli destek veriyor.