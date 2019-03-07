Yaklaşık 2 yıldır dijital para şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Coiny, yeni yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Dijital varlıkların alım-satımı, depolanması, yönetilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için ürünler üreten şirket, 10 milyon TL’lik yeni yatırım turunu 2019’un Şubat ayında kapattığını bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan Coiny CEO’su Ayberk Kuday, "İlk tur yatırımımızı 2018 Ağustos ayında tamamlamıştık. 10 milyon TL’lik yeni yatırım turunu da 2019 Şubat ayında kapattık" dedi.

'2019'DA ORTADOĞU'DA OLACAĞIZ'

Küresel çapta dünyanın ilk 3 dijital varlık platformundan biri olmak için yola çıktıklarını belirten Kuday, "2019’da yakın coğrafyamızda özellikle Ortadoğu bölgesinde hızlıca büyümeyi hedefliyoruz. Bu bölgede Katar, Birleşik Arap Emirlikleri öncelik verdiğimiz ülkelerden birkaçını oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Coiny CEO’su, yeni yatırımı da yurt dışı açılımının finansman süreçlerinde kullanacaklarını bildirdi.