112 milyar dolarlık harcama

Consumer Technology Association'ın raporuna göre 2021'de dijital platformlarda yayınlanacak tüm içerikler ve yazılım departmanları için harcanan miktarın, 2019'a göre % 31, 2020'ye göreyse % 11'lik artışla 112 milyarı doları bulması bekleniyor.

Sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, yüzlerce içerikle kullanıcıların ilgisini canlı tutmaya çalışıyor. Kullanıcıların, onlarca farklı dijital platformun her birinin içeriklerine yetişmesi artık imkansız hâle gelse de, pandemi dönemi şartları sebebiyle her dijital platform kendine bir pay bulmaya devam etti. Fakat büyük bir ivmeyle artan içerik sayısının, talebin çok üstüne çıkmaya başlaması durumunda, eksesif boyutlara ulaşan büyük platformlardan bazılarının iflasla karşılaşabileceğini belirtenlerin sayısı hiç de az değil.