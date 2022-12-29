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Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleşti

Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan (TCMB) yapılan açıklamada, "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir" denildi

Dijital TL'de ilk ödeme gerçekleşti
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri gerçekleştirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, bankanın teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edileceği kaydedildi.

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

2023'TE GENİŞ KATILIMLI TESTLER YAPILACAK

Açıklamada, "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir" denildi.

TCMB, Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmaların, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu gösterdiğine de işaret ederek, "Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir" açıklamasında bulundu.

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