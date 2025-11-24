Habertürk
        Dijitalleşme yolculuğunda müşteri deneyimi

        Dijitalleşme yolculuğunda müşteri deneyimi

        Vodafone müşterilerinin, hat başvurusundan aktivasyona kadar tüm süreci hızlı, kolay ve temassız bir şekilde tamamlayabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, eSIM ile kurye beklemeden online anında hat aktivasyonu, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde kimlik doğrulama ve WhatsApp üzerinden başvuru süreçlerini kolaylıkla başlatma, bilgi alma ve ilerlemeyi anlık takip etme gibi hizmetlerle müşterilere fiziksel temas olmadan, tamamen dijital ve zahmetsiz bir deneyim sunuluyor.

        Giriş: 24.11.2025 - 15:35
        Dijitalleşme yolculuğunda müşteri deneyimi
        Vodafone, dijitalleşmeyi müşterilerinin günlük hayatına en kolay ve doğal şekilde entegre ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçiş için olmak için evrak toplamak, kurye beklemek ya da mağazaya gitmek gerekmiyor. Müşteriler, eSIM teknolojisiyle saniyeler içinde hatlarını aktive edebiliyor, e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulaması yapabiliyor ve WhatsApp’tan başvuru süreçlerini kolaylıkla başlatabiliyor, bilgi alabiliyor ve takip edebiliyor. Vodafone, tüm bu adımlarla iletişimi basitleştiriyor; müşterilerine tek dokunuşla başlayan, tamamen dijital ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Bu yeniliklerle marka, hız, güvenlik, çevre duyarlılığı ve kullanıcı konforunu bir arada sunarak dijital müşteri deneyiminde yeni bir standart belirliyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışları da değişti. Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Biz de uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize hat başvurusundan numara taşımaya her işlemde kolaylık sağlıyoruz. Müşterilerimiz, SIM kartlarını 24 saatte kapıdan teslim alabiliyor. Kurye beklemeden, eSIM ile hemen Vodafone’lu olabiliyor. e-Devlet ile evraksız, çevreci ve güvenli hat aktivasyonu yapabiliyor. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına daha doğru karşılık vermeye devam edeceğiz.”

        E-DEVLET İLE GÜVENLİ VE DİJİTAL BAŞVURU

        Şirketin e-Devlet entegrasyonu sayesinde müşteriler, yeni hat alımı veya numara taşıma işlemlerinde kimlik doğrulamasını ortalama 3 dakika içinde e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Bu dijital sistem, evrak gerektirmeden sürecin tamamen online şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Son 1 yıl içinde Vodafone’un e-Devlet kimlik doğrulama entegrasyonu üzerinden yapılan işlem sayısı %130 artış gösterdi. Bu dijital dönüşüm sayesinde yaklaşık 9,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu da 160 ağacın korunmasına ve 236 bin litreden fazla suyun boşa harcanmamasına eşdeğer. Vodafone, dijitalleşme yoluyla müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bir deneyim sunarken, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı sürdürüyor.

