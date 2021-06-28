Covid'in kökeni ile ilgili 20 bin yıllık keşif

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkDikkat çeken araştırma! Covid'in kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyormuş - Haberler
ABONE OL

Covid-19'un kökeninin 20 bin yıl önceye dayandığı öne sürüldü

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi. Virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerin araştırıldığı çalışmada, nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı

Dikkat çeken araştırma! Covid'in kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyormuş - Haberler
Covid'in kökeni ile ilgili 20 bin yıllık keşif
0:00 / 0:00
AA

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir Covid-19 salgını yaşandığı belirtildi.

"AŞILAMA İLE KONTROL ALTINA ALINMADIĞI TAKDİRDE..."

Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut Covid-19 salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İNSAN GENOMUNDA DEĞİŞİME NEDEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
SAĞLIKAnkara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşısı ...
İçmeden önce dikkat! Karaciğer yetmezliğine götürebilir - Haberler
SAĞLIKİçmeden önce dikkat! Karaciğer yetmezliğine ...
Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısı yan etkileri kaç günde geçer? Biontech koruma oranı
SAĞLIKBiontech aşısı yan etkisi var mı?
Uzman açıklamaları: Biontech aşısı mı Sinovac aşısı mı? Hangi aşı daha etkili? Biontech ve Sinovac hakkında
SAĞLIKHangi aşı daha etkili? Biontech mi, Sinovac mı?
HANGİ AŞI? O kişilere kritik aşı uyarısı! - Haberler
SAĞLIKO kişilere kritik aşı uyarısı!
Sinovac aşısı hangi ülkenin? Sinovac aşısı koruma oranı kaç? Sinovac yan etkileri var mı, nedir?
SAĞLIKSinovac aşısı yan etkileri neler?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte gün gün Covid-19 ilk belirtileri...
SAĞLIKİşte Covid-19 belirtileri gün gün
Delta varyantı Türkiye'ye sıçradı! Delta mutasyonu belirtileri nelerdir? İşte detaylar
SAĞLIKDSÖ'den Delta varyantı uyarısı
Türkiye aşılanmada 47 milyon dozu geçti
SAĞLIKTürkiye aşılanmada 47 milyon dozu geçti
Son dakika! 27 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!