Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye 19 Temmuz Cumartesi gününe kadar serin ve yağışlı havanın etkisi altında kalmaya devam edecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar yurt genelinde artmaya başlayacak.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Salı günü Trakya, Akdeniz'in batı illeri ile doğu bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Güneydoğu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Çarşamba günü ise tekrar serin ve yağışlı havanın tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin batı kısmı serin ve yağışlı havanın etkisi altında olacak.

Perşembe günü yağışlar batı illerinde etkisini kaybetmeye başlarken, 19 Temmuz Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz hariç tüm Türkiye'de güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, Türkiye genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor.