BEBEK GÖRÜNDÜ

"HER ŞEY BURADA BAŞLAMIŞTI!"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Dağhan Doğruer'in, yerleri güllerle donattığı bir ortamda sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Dila Tarkan, "Her şey tam burada başlamıştı!" demişti.