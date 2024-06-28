"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgili ise "Her şey güzel gidiyor. Tatilimiz de güzel geçti. Çok sağ olun" diyerek güldü.