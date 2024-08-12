Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Rafael Cemo Çetin'e: Doğum günü kutlu olsun aşkım
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu
Giriş: 12.08.2024 - 08:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:25
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olan ve son olarak sevgilisi ile Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, 32'nci yaşına girdi.
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Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin yeni yaşını deniz kıyısında birlikte çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.
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"ALTIN AŞKIM"
Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Doğum günün kutlu olsun altın aşkım."
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