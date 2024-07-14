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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson gönlünü yine Türk kızına kaptırdı! Hazal Çağlayan ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson, gönlünü yine Türk kızına kaptırdı

        Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolunda ilerlerken yollarını ayıran Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:07
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        İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz ile iki yıl aşk yaşamış ve ünlü oyuncuya Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.

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        Birbirlerinin aileleriyle tanışan ikilinin nikâh masasına oturması beklenirken Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson, yollarını ayırmıştı.

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        GÖNLÜNÜ YİNE BİR TÜRK KIZINA KAPTIRDI

        Dilan Çiçek Deniz'den ayrıldıktan sonra İstanbul ile bağını koparmayan Thor Saevarsson, yine bir Türk kızına aşık oldu.

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        Yeni bir aşka yelken açan Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden ilan etti.

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        Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile öpüşürken çekilen bu fotoğrafı yayımladı.

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        Öte yandan Dilan Çiçek Deniz de bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.

        #Thor Saevarsson
        #Hazal Çağlayan
        #Dilan Çiçek Deniz
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