Dilan Çiçek Deniz: Kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tan Sağtürk'ün 'Swans-Kuğu Gölü' adlı bale gösterisini annesi Hale Temizyürek ile izlemeye gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz, geceye dair duygularını "Heyecanlıyım, gençlerin yanında olmak için geldim" sözleriyle ifade etti.

Oyuncu, dans etmeyi sevip sevmediği sorulması üzerine "Tek başıma muazzam dans ettiğimi düşünüyorum. Evde müzik açıp çok güzel dans ederim ama topluluk önünde dans etmiyorum. Belki bir projede olur" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"DİNLENDİĞİM BİR DÖNEMDEYİM"

Son dönemde daha içe dönük bir süreçten geçtiğini ifade eden Dilan Çiçek Deniz, "Bu aralar kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim. Yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Sevdiklerimleyim, dinlendiğim bir dönemdeyim. Çok mutluyum, çok huzurluyum" dedi.

"EKRAN YÜZÜ OLMAK YERİNE OMURGASI OLMAK DAHA SAMİMİ"

'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' filmiyle yapımcılığa adım atması hakkında da konuşan Deniz, "Bazen ekran yüzü olmak yerine omurgası olmak ve deneyimlemek daha samimi geliyor" diyerek farklı alanlara olan ilgisini vurguladı.

REKLAM

"GÖRÜNMEK KADAR GÖRÜNMEMEK DE DEĞERLİ"

Ana akım projelerde yer almayan oyuncuların unutulmasıyla ilgili soruya ise dikkat çeken bir yanıt veren Deniz, "Her evde televizyon var, insanlar alıştı. Bence görünmek kadar görünmemek de çok değerli" dedi.

"GÜZELLİĞİMİ ANNEMDEN ALDIM"

Oyuncu, güzelliğinin kaynağı sorulduğunda ise "Ben güzelliğimi annemden aldım" diyerek, annesine olan sevgisini dile getirdi. Hale Temizyürek de kızına övgüler yağdırarak, "Benim kızım bir tanedir. Hayatı seven, sanatı seven, çok güzel kalpli birisidir. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.