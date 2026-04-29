        Haberler Objektife Takılanlar Dilan Çiçek Deniz: Kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: Kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim

        Annesi Hale Temizyürek ile katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, son dönemde içe dönük bir süreçten geçtiğini ifade ederek kariyeri hakkında konuştu

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:15 Güncelleme:
        "Kabuğuma çekildim"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tan Sağtürk'ün 'Swans-Kuğu Gölü' adlı bale gösterisini annesi Hale Temizyürek ile izlemeye gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz, geceye dair duygularını "Heyecanlıyım, gençlerin yanında olmak için geldim" sözleriyle ifade etti.

        Oyuncu, dans etmeyi sevip sevmediği sorulması üzerine "Tek başıma muazzam dans ettiğimi düşünüyorum. Evde müzik açıp çok güzel dans ederim ama topluluk önünde dans etmiyorum. Belki bir projede olur" ifadelerini kullandı.

        "DİNLENDİĞİM BİR DÖNEMDEYİM"

        Son dönemde daha içe dönük bir süreçten geçtiğini ifade eden Dilan Çiçek Deniz, "Bu aralar kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim. Yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Sevdiklerimleyim, dinlendiğim bir dönemdeyim. Çok mutluyum, çok huzurluyum" dedi.

        "EKRAN YÜZÜ OLMAK YERİNE OMURGASI OLMAK DAHA SAMİMİ"

        'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' filmiyle yapımcılığa adım atması hakkında da konuşan Deniz, "Bazen ekran yüzü olmak yerine omurgası olmak ve deneyimlemek daha samimi geliyor" diyerek farklı alanlara olan ilgisini vurguladı.

        "GÖRÜNMEK KADAR GÖRÜNMEMEK DE DEĞERLİ"

        Ana akım projelerde yer almayan oyuncuların unutulmasıyla ilgili soruya ise dikkat çeken bir yanıt veren Deniz, "Her evde televizyon var, insanlar alıştı. Bence görünmek kadar görünmemek de çok değerli" dedi.

        "GÜZELLİĞİMİ ANNEMDEN ALDIM"

        Oyuncu, güzelliğinin kaynağı sorulduğunda ise "Ben güzelliğimi annemden aldım" diyerek, annesine olan sevgisini dile getirdi. Hale Temizyürek de kızına övgüler yağdırarak, "Benim kızım bir tanedir. Hayatı seven, sanatı seven, çok güzel kalpli birisidir. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "Anksiyete bir zayıflık değil"
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu