Dilan Çiçek Deniz: Anksiyete bir zayıflık değil

Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Lise yıllarında tiyatroya başladığını belirten ünlü oyuncu, "O yıllarda sizi sahneye çeken motivasyon neyd?" sorusuna şu yanıtı verdi: İlk tiyatro ödülümü 17 yaşımda aldım ama sahneyle ilişkim çok daha önce başladı. Yedi yaşındayken bu dünyayla haşır neşir olmaya başlamıştım. Annem bir oyun yönetiyordu: ‘Sevgili Doktor.’ Bütün replikleri ezberlemiş, dekor kurulumuna yardım etmiş, her provaya ve temsile gitmiştim. O dünyanın büyüsü beni içine çekti. Motivasyon doğru kelime olmayabilir benim için. Daha çok bir içgüdüydü.