İbrahim Tatlıses'in müzisyen kızı Dilan Çıtak, obsesif düzeyde titiz olduğunu ve hastalığın günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini anlattı. Rahatsızlığı için tedavi gördüğünü belirten Çıtak, "Ciddi Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp süpürüyorum. Belki on defa evi süpürüyorum. Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Benim evimde anksiyeteler oluyor" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIĞA UĞRAMAYI SEVMİYORUM"

Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan Çıtak, zaman zaman yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmesinin, geçmişte yaşadığı travmalar ve haksızlığa tahammül edememesinden kaynaklandığını belirtti.

Şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses hakkında ise, “Magazin figürünün çocuğusun. Mecburen magazin hayatının bir bölümünde bulunuyor. Bulaşmak istemeyerek magazine bulaştım. Artık ne söylerse söylesin. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. İbrahim Tatlıses ile çalışan menajerler benimle çalışmak istemiyor. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Televizyonda hakkımda ithamlarda bulununca hoş olmuyor. Hiçbir kötü beyanım olamaz kendisiyle alakalı” dedi.

2022'de dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter'i hayatının en büyük şansı olarak tanımlayan Çıtak, eşinin sadece hayat arkadaşı olmadığını aynı zamanda en yakın dostu olduğunu söyledi.

Şarkıcı, gelecekten beklentisinin müziğiyle anılmak ve pozitif bir yaşam sürmek olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.