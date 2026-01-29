Dilan Çıtak: Miami'ye yerleşmedim
Dilan Çıtak, ABD'ye yerleştiği iddialarını yalanladı; "Biraz dinlenmek istedim. Ancak burada konser teklifleri gelince kalışım uzadı"
Şarkıcı Dilan Çıtak hakkında bir süredir ABD'ye yerleştiği yönünde ortaya atılan iddialar, şarkıcının yaptığı açıklamayla netlik kazandı.
Söz konusu söylentilere açıklık getiren Dilan Çıtak, ABD'ye taşınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlarım, dostlarım, Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik ile Miami arası 2 saat olunca, '2 gün de burada tatil yapayım, iyi gelir' diye geldim. Sonradan konser teklifleri aldık, bu sebeple tatil uzadı; konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi ve en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak'ta; sonrasında, 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür."
Fotoğraflar: Instagram