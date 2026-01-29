Habertürk
        Dilan Çıtak: Miami'ye yerleşmedim

        Dilan Çıtak, ABD'ye yerleştiği iddialarını yalanladı; "Biraz dinlenmek istedim. Ancak burada konser teklifleri gelince kalışım uzadı"

        Giriş: 29.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:21
        "Miami'ye yerleşmedim"
        Şarkıcı Dilan Çıtak hakkında bir süredir ABD'ye yerleştiği yönünde ortaya atılan iddialar, şarkıcının yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

        Söz konusu söylentilere açıklık getiren Dilan Çıtak, ABD'ye taşınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlarım, dostlarım, Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik ile Miami arası 2 saat olunca, '2 gün de burada tatil yapayım, iyi gelir' diye geldim. Sonradan konser teklifleri aldık, bu sebeple tatil uzadı; konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi ve en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak'ta; sonrasında, 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür."

        Fotoğraflar: Instagram

        Bağcılar'da çekicinin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 yaralı

        Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı. (İHA)

