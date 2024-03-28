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        Haberler Gündem Güncel Nez Demir'e açılan Dilan Polat'a yönelik hakaret davası düştü - Dilan Polat haberleri

        Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşmada ağladı

        Kara para aklama iddiasıyla eşi Engin Polat ile tutuklu yargılanan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nez Demir'in kendisine 'hakaret' içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Polat'ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Nez Demir ve Dilan Polat duruşma boyunca ağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:25
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        Hakaret davası düşünce duruşmada ağladılar
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        Nez Demir’in Dilan Polat’a ‘hakaret’ içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Nez Demir ve Dilan Polat duruşma boyunca ağladı.

        DHA'nın haberine göre Nez Demir’in Dilan Polat’a hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nez Demir katılırken Dilan Polat Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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        "HER ZAMAN ARAMIZDAKİ KAVGALAR"

        Duruşmada savunma yapan sanık Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.

        "ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEK İSTİYORUM"

        Duruşmada söz verilen Dilan Polat ise, "Şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Avukatlarım huzurdadır ben hür irademle şikâyetimden vazgeçiyorum" ifadelerini kullandı.

        DİLAN POLAT DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

        Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Dilan Polat ve Nez Demir duruşma boyunca ağladı.

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        #haberler
        #Dilan Polat
        #Nez Demir
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