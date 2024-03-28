Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşmada ağladı Kara para aklama iddiasıyla eşi Engin Polat ile tutuklu yargılanan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nez Demir'in kendisine 'hakaret' içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Polat'ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Nez Demir ve Dilan Polat duruşma boyunca ağladı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL