Haberler Magazin Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Ünlü fenomen sevenlerine duyurdu!

Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! Ünlü fenomen sevenlerine duyurdu! Lüks yaşamıyla, eşinin kendisine yaptığı jestlerle ve sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde adından söz ettiren Dilan Polat, son olarak hayatının film olacağını duyurdu. Habertürk Giriş: 17.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giren ve sonrasında kozmetik sektörüne yönelerek başarılı bir iş kadını haline gelen Dilan Polat, sosyal medya hesabında yayınladığı lüks hayatıyla gündemde adından sıkça söz ettiriyor. Polat, son olarak hayatının film olacağını sevenlerine duyurdu.

2 Şurada Paylaş!







6.8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından açıklama yapan Dilan Polat "Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımda filmi de olacak yakında. Senaryo bitti. Teaser’ı çekilecek. Benim hayatım film." şeklinde konuştu.