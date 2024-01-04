Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin kimdir?
Dilek Taşı kadrosuna yeni katılan Feride Çetin, Figen'in annesini canlandıracak. Peki Feride Çetin kimdir ve daha önce hangi dizilerde rol aldı?
Feride Çetin, Dilek Taşı dizisinde Figen'in annesi Fatma karakterine hayat verecek. Peki Feride Çetin daha önce hangi dizilerde oynadı?
FERİDE ÇETİN KİMDİR?
Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam ediyor.
Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına atılmıştır.
2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazandı.
Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan Feride Çetin'in kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunuyor.
Kendisi ayrıca İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Anneler ile Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırdı.
Ayrıca 2011 yılında gerçekleştirilen 48. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü kazanan Güzel Günler Göreceğiz filminde beş ana karakterden biri olan Figen karakterine hayat verdi.
Tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu 2011 yılında Umut Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Yalan İçinde Yalan isimli tiyatro oyununda Heather Fazackerly karakterini canlandırdı.
FERİDE ÇETİN FİLMLERİ
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı - 2023
Sesinde Aşk Var - 2019
Manyak - 2019
Bebek Geliyorum Demez - 2018
Güven - 2018
Put Şeylere - 2017
Taş Mektep - 2013
Lal - 2013
Aziz Ayşe - 2012
Güzel Günler Göreceğiz - 2012
Ulak - 2008
Gomeda - 2007
İki Genç Kız - 2005
FERİDE ÇETİN DİZİLERİ
Dilek Taşı - 2024
Taçsız Prenses - 2023
Duy Beni - 2022
Hercai - 2019-2021
Eve Dönüş - 2015
Anneler ile Kızları - 2011
Aşk ve Ceza - 2010
Yalancısın Sen - 2009
Son Ağa - 2008
Hatırla Sevgili - 2007-2008
Rüya Gibi - 2006
ÖDÜLLERİ
13. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2006
En İyi Kadın Oyuncu - İki Genç Kız
17. Ankara Film Festivali, 2006
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - İki Genç Kız
11. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, 2006
Umut Veren Sinema Oyuncusu - İki Genç Kız