Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam ediyor.

Feride Çetin, Dilek Taşı dizisinde Figen'in annesi Fatma karakterine hayat verecek. Peki Feride Çetin daha önce hangi dizilerde oynadı?

Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına atılmıştır.

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2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazandı.

Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan Feride Çetin'in kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunuyor.

Kendisi ayrıca İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Anneler ile Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırdı.