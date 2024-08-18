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        Haberler Gündem Güncel Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı | Son dakika haberleri

        Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:57
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        Milli park ziyarete kapatıldı
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        Türkiye'de 8 ayrı noktada orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında Haberi Görüntüle

        Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

        26 AĞUSTOS'A KADAR KAPATILDI

        Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi.

        Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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