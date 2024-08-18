Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük'te çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

MANİSA Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti. REKLAM

İZMİR İzmir'in Karşıyaka, Urla ve Menderes ilçelerinde çıkan ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor. Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

AYDIN Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. REKLAM Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı. Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

DİLEK YARIMADASI ZİYARETE KAPATILDI Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi. Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

BOLU Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile 2 dozer ve helikopterler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. REKLAM

VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi. Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti: "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti. Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız." diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI'DAN ALEVLERLE MÜCADELEDE SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini düşürdüklerini ancak rüzgarın da etkisiyle bu bölgelerde değişiklikler olabildiğini söyledi. Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirten Yumaklı, "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." dedi. Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti. Gün içinde 3 farklı yangın daha başladığını ifade eden Yumaklı, şu bilgileri verdi: "Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel görevlendirdik. Bütün bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Arkadaşlar buradaki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit ettiler. 16.45'te başladı, 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan tekrar İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı 13.19'da. 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz, 79 da personel görevlendirildi. İzmir Karaburun, bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu anda planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibarıyla 6 ile başlamıştık, Muğla Milas (yangını) kontrol altına alındığı için 5'e düşmüştü. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek." Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.