İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta, yakışıklı oyuncu Can Yaman ile aşk yaşıyor. Diletta Leotta'nın İtalya'da milyonlarca takipçisi var.

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Giulia Diletta Leotta 27 yaşında, 1.75 boyunda İtalyan televizyon sunucusudur. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarına demir attı. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta ropörtajında;

"Gazetecilik çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir işti. Arkadaşlarımla maçların ardından kendi aramızda röportaj yapardık.

Çok iyi oyuncuların dışında Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörler ile tanışma imkanım oldu.

Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak istiyorum." dedi.