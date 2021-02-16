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Diletta Leotta kimdir, nereli? - Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta hakkında bilgiler ve biyografisi

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süre önce birlikte olduklarını açıkladığı dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya evlenme teklif etti. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olay sonrası Diletta Leotta ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!

Diletta Leotta kimdir, nereli? - Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta hakkında bilgiler ve biyografisi

Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın İtalya'da bir dizide rol alacağının haberinin ardından aşk hayatı ile ilgili de bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Can Yaman ile İtalyan sunucu Diletta Leotta aşk yaşıyor. Peki Diletta Leotta kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Giulia Diletta Leotta 27 yaşında, 1.75 boyunda İtalyan televizyon sunucusudur. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarına demir attı. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta ropörtajında;

"Gazetecilik çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir işti. Arkadaşlarımla maçların ardından kendi aramızda röportaj yapardık.

Çok iyi oyuncuların dışında Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörler ile tanışma imkanım oldu.

Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak istiyorum." dedi.

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