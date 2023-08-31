Dim Şelaleleri, serinlemek isteyenlerin alternatif adresi oldu

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Şelalelerin, Alanya'ya yaklaşık 1 saat mesafede olduğunu anlatan Çelik, "Köye geldiğinizde ise yaklaşık 2 kilometrelik zorlu patikalardan geçerek şelaleler bölgesine varıyoruz. Ulaşımın zorluğu nedeniyle daha çok gençler, şelaleler bölgesine geliyor" dedi. Yaz kış akan şelaleleri görmeye her yıl bine yakın kişinin geldiğini dile getiren Çelik, bölgedeki iki büyük şelalenin su kaynağının da farklı olduğunu belirtti.

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Şelalelerden birinin Akdağ'ın tepelerinde eriyen kar sularının oluşturduğunu, diğerinin ise yer altından çıkarak yaklaşık 15 metreden döküldüğünü ifade eden Çelik, "İki suyun soğukluk dereceleri de farklı. Ama buraya gelenler, 4 derecelik suda serinleme imkanı buluyor. Şanslı olanlar, şelale havuzunda endemik bir tür olan kırmızı alabalığı görebiliyor" diye konuştu.

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Şelalelerin Alanya'nın içme suyu olan Dim Barajı'nı beslediği bilgisini de veren Çelik, cennet köşesinin daha çok kişi tarafından görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Tatilci Onur Atam ise Alanya'nın gizli kalmış doğa harikası yerlerinden birinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Buraya keşfettikten sonra çokça geldiğini anlatan Atam, "Bitki örtüsü, köyün doğallığı, şelaleler bizi ailecek buraya getiriyor. Keyif ve mutlu olduğumuz bir yer. Şehir hayatından sıkılanların burayı mutlaka görmesini tavsiye ederim" dedi.

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