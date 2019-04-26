Adana'da dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. tarafından dövülen 8 aylık hamile H.A. (20),ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Doğmamış bebeğinin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç., polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, henüz bilinmeyen nedenle H.A. ve dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü.

Feci dayağın ardından eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.