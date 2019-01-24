Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda direğe bağlanarak terk edilen köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Soğuktan titreyen köpeğe yemek ve su veren vatandaşlar, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

Olay, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah işçi almaya gelen turizm şirketine bağlı servis şoförü Zikri Yücel, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, yol kenarındaki tabela direğine bağlı bir köpeği fark etti. Belediyeye ve veteriner hekime haber veren Yücel, köpeği bırakanlara tepki gösterdi. Soğuktan titrediği görülen köpeğin, kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yetkilileri beklerken yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı. Şişli Belediyesi’nin ekipleri, korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı. Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.