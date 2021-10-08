Ehliyet sınavını başarılı ile geçtikten sonra direksiyon sınavı heyecanı başlıyor. İşte direksiyon sınavına dair bilinmesi gerekenler...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?



Ehliyet yazılı sınavında 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Direksiyon sınavları aynı ay içerisinde cumartesi ve pazar günleri düzenlenmekte. Eylül ayı direksiyon sınavı tarihleri şu şekilde:

4 Eylül 2021

5 Eylül 2021

11 Eylül 2021

12 Eylül 2021

18 Eylül 2021

19 Eylül 2021

25 Eylül 2021

26 Eylül 2021

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA?



Ehliyet almak için sınava girecek olan adaylar, direksiyon sınavında 35 dakikalık parkur süreçlerine başlıyor. Adayların hata yapmaları durumunda araçtan indirilecek sınavları sonlandırılıyor. Ehliyet direksiyon sınavında adaylar bu durumda kalmış oluyorlar. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulunuyor. Direksiyon sınavına giren sürücü adayları başarılı veya başarısızlık durumunu aynı gün öğrenebiliyor.

SINAVDAN SONRA EHLİYET NE ZAMAN ALINIR?



Yazılı ve direksiyon sınavdan başarılı bir şekilde geçen adaylar sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabiliyor. Sertifikayı aldıktan sonra Türkiye'nin her yerinde randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikayı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

Ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Ehliyetiniz gelene kadar bu geçici belge ile trafiğe çıkmanız mümkün. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.