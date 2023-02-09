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Direnç bandı nedir ve ne işe yarar? Direnç bandı egzersizleri nasıl yapılır?

Serbest ağırlıklardan farklı olarak, direnç bantları her yöne hareket ettirilebilir ve tüm hareket açıklığını kapsayan etkili bir egzersiz aracıdır. Egzersiz boyunca direnç bandı, kasları hem eş merkezli olarak çalıştırır hem de vücut ağırlığını tek bir noktaya toplamaz.

Direnç bandı nedir ve ne işe yarar? Direnç bandı egzersizleri nasıl yapılır?
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Direnç bantları, en sevdiğiniz spor türlerinden örneğin; koşu, yüzme, futbol, tenis veya pilates gibi spor türlerinde hareket alanınızı güçlendirir. Ayrıca hareket esnasında güç üretmenize yardımcı olurlar.

Direnç Bandı Egzersizleri

Direnç bantları, çeşitli amaçlar için kasları harekete geçirmek için etkili bir eğitim aracı olabilir. Bir antrenmandan önce direnç bantları kullanmak, daha sonra antrenman yapmak istediğiniz grupları izole ederek kasları harekete geçirebilir. Ek olarak, Direnç Bandı Egzersizleri, Alt Çapraz Sendromu da olarak bilinen duruş bozukluklarını düzeltmede etkilidir.

Direnç Bandı Hareketleri

Direnç bandı kullanımında en sık yapılan hatalardan biri aynı zamanda en tehlikelilerinden biri, bandı iyi sabitlememek veya tutmamaktır. Bağlamanız gereken noktada direnç bandını iyi bağlamalısınız.

  • Yumuşak bir yüzeye sırt üstü uzanın. Bandın ortasını ayakkabınızın tabanının çevresine yerleştirin ve bandın bir ucunu elinizde tutun. Üst kollarınız üst gövdenin yanında, ön kol dikey olarak yukarıyı göstermeli. Bacaklarınızı bükerek kaldırın. Bant biraz gergin olmalı. Bacaklarınızı kendinize doğru çekin ve sonra yukarı doğru uzatın. Dizlerinizi hafifçe bükük tutun. Ardından bacaklarınızı başlangıç ​​pozisyonuna geri getirin.
  • Bir sandalyenin veya taburenin ön kenarına oturun. Bacaklarınız 90 derecelik bir açıda kalça genişliğinde açın. Bandı, ayağınızın hemen üzerinden alt bacaklarınızın etrafına bağlayın. Elleriniz kalçalarınızın yanındaki sandalyenin kenarına gelecek şekilde destek alın ve vücudunuzu sabitleyin. Bandın direncine karşı bir bacağınızı öne doğru uzatın. Sonra tekrar bükün.
  • Yumuşak bir yüzeye yüz üstü uzanın. Direnç bandını bir ayağınızın etrafına sarın ve o bacağı yukarı doğru çekin. Diğer bacak yerde gergin kalmalı. Bandın uçlarını bir elinizle başınızın yanında tutun. Başlangıç ​​pozisyonunda bant hafif gergin olmalıdır.
  • Bandı birbirine bağlayın ve alt bacak bileklerinizin etrafına sarın. Yumuşak bir yüzeye sırt üstü uzanın. Vücudunuz tepeden tırnağa düz bir çizgi oluşturacak şekilde ön kollarınızın üzerinde durun. Sadece dirsekleriniz ve topuklarınız yere değsin. Bacaklarınızı aynı anda iki yana açın ve kapatın.
  • Bandı, ayak bileklerinize bağlayın ve ayakta dik şekilde durun. Bant bu pozisyonda biraz gergin olmalıdır. Ağırlığınızı tek bacağınıza verin. Ellerinizi kalçanıza koyun ve bir bacağınızı geriye doğru kaldırın.

Direnç Bandı Ne İşe Yarar?

Direnç bantlarını farklı kılan, esnek olmaları ve evde, spor odaları veya açık havada yapılan egzersizlerde kullanımlarının kolay olması. Direnç bantları kademe olarak ayrılır. Hafif seviye, orta seviye, ağır ve çok ağır olarak çeşitlere ayrılır. Yeni başlangıç için hafif seviye uygun olacaktır ancak profesyonel iseniz veya ağırlık egzersizlerine alışkınsanız, dayanıklılığın ağırlığını artırabilirsiniz. Direnç bantları, vücudu kısıtlı bir şekilde hareket ettirmeye zorlayan makinelerin aksine, esnemeden kasılmaya kadar tüm kasları hedef alır, böylece egzersizden en iyi şekilde yararlanırsınız.

Direnç halatları, vücudun bileşik hareketler yapmasına izin verir; Yani birden fazla kası aynı anda çalıştırmak daha fazla efor gerektirir. Peki, direnç bandı ne işe yarar? Direnç bantlarının kontrolü kolaydır. Omuz veya bilek problemleriniz varsa, direnç bantları fazla incitmeden, ağırlaştırmadan daha rahat egzersiz yapmanıza yardımcı olabilir ve ayrıca eklem stresi potansiyelini azaltabilir. Kullanımı kolay olduğu için çalıştırmak istediğiniz kaslara odaklanabilirsiniz ve zamanla antrenman becerilerinizin gelişmesine yol açabilir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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