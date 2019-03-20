Diriliş Ertuğrul 140. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir izleyici kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Alıncak, Ertuğrul Bey'e karşı Dragos'la el sıkışıyor. Alıncak Ertuğrul ve adamlarını öldürmek için tuzak kuruyor ancak, Ertuğrul Alıncak'ın tuzağına düşmeyip planlarını suya düşürüyor. Erutuğrul Gazi ve adamları düşmanları adeta yerle bir ediyor. Ertuğrul ise, düşmanlarına karşı saldırıya geçiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 140. son bölümünün ardından 141. yeni bölüm ön izlenmesi yayınlanması bekleniyor. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağabeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alpleri Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.

Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı! Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?

Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki, Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak?