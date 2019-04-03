Diriliş Ertuğrul 142. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul'da Beybolat'ın Dragos ile olan işbirliğini çözen Ertuğrul, kılıcını Beybolat'ın boğazına dayayarak Dragos'un gerçek kimliğini öğrenmeye çalıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul'un Söğüt'ü korumak ve düşmanları ortadan kaldırmak için kararlı olduğu görülürken İlbilge Hatun yaralanıyor. Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı ve 142. son bölüm özeti haberimizde.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 143. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 142. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu...
Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecekti... Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı.
Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?
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