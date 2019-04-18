Diriliş Ertuğrul son bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul'da Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı istedi. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey’in tutsak olarak aldığı Alıncak’ı Dragos’a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamadı. Alıncak’ı alan Dragos Bamsı’yı öldüreceğini söyledi. Dizinin yeni bölüm fragmanında da Bamsı'nın hayatının tehlikeye girdiği görülüyor. Diriliş Ertuğrul 145. yeni bölüm fragmanı ve 144. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 144. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur.

Zangoç, Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşüp kimliğinin ortaya çıktığından şüphelendiği için tam zindana atılacakken Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralar ve Oğuz Alp şehit olur. Zindandan kaçan Zangoç, tüccar kılığında gizlice Söğüt’ten çıkarak lefke kalesine gider. Artık zangoç kılığında değil gerçek kimliği olan zalim Dragos’tur. Kaleye ve askerlere el koyan Dragos, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos için intikam yemini eder. Dragos’un yeni oyunu ne olacak?

Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey’in tutsak olarak aldığı Alıncak’ı Dragos’a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamaz. Alıncak’ı alan Dragos Bamsı’yı öldüreceğini söyler.

Ertuğrul Bey tüm bu oyunları anlamış fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Peki Ertuğrul Bey Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?