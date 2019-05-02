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Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı: Oba, Ertuğrul'u kurtaracak mı? Diriliş 146. son bölüm

Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Tuzağa düşürülen Ertuğrul ve adamları büyük bir hezimet yaşadı ve Ertuğrul tutsak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Oba'da İlbilge başta olmak üzere herkes Ertuğrul'u kurtarmak için harekete geçiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146. son bölüm özeti ve 147. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 146. son bölümü bu akşam yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'da Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geldi. Tuzağa düşürülen Ertuğrul ve adamları büyük bir hezimet yaşadı ve Ertuğrul tutsak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Oba'da İlbilge başta olmak üzere herkes Ertuğrul'u kurtarmak için harekete geçiyor. Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı ve 146. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.

Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?

Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?

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