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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran TRT1 dizilerindendi. Sevenleri, dizinin 5. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

10.09.2018 - 18:16 | Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul, sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Dizinin takipçileri yeni sezon başlangıç tarihini ve yeni sezon fragmanını araştırıyor. İşte Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yok ancak sevilen dizi geçtiğimiz sezona Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi kimin canlandıracağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bazı söylentilere göre Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ 5. SEZON FRAGMANI

Dizinin fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

ERTUĞRUL GAZİ TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

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