Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 5. sezon ilk bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonun ilk bölümü için fragman bekleniyor. Peki; Diriliş Ertuğrul 5. sezon ilk bölüm yani 122. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

03.10.2018 - 11:38 | Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü yani 122. bölümü dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizinin 5. sezon ilk bölümü olan 122. bölümüne ait fragman da izleyicilerin en çok araştırdıkları arasında yer alıyor. Peki; Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN?

Bu sene de TRT 1 ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, gazetevatan'dan Oya Doğan'a yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde yeni sezona başlayabileceğini söylemişti. Ekim ayının başlamasına günler kala dizinin severleri merakla bekleyişe geçti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1' de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanını yayınlamadı. Yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

İşte Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosunda rol alan oyuncular

Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Cemal Hünal, Burak Hakı, Ayberk Pekcan, Gülsim Ali İlhan, Batuhan Karacakaya, Gürbey İleri, Burçin Abdullah, Ezgi Esma Kürklü, Melih Özdoğan, Yaman Tümen, Aslıhan Güner, Hakan Serim, Celal Al, Edip Zeydan, Gülçin Santırcıoğlu, Arda Öziri, Ertuğrul Postaoğlu, Cavit Çetin Güner, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçan, Osman Albayrak, Fırat Topkorur, Gökhan Karacık, Gökhan Bekleten Serhat Barış, Mehmet Pala, Mehmet Cerrahoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk.

 

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