Diriliş Ertuğrul 137. son bölümü izlendi. Hemen ardından Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyiricisi tarafından merak konusu oldu. Ertuğrul'un son bölümünde, obada Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun’u öldürmek için hançerini çekti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin ekranlara gelen 137. son bölümünün ardından Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak’tan gizlice bilgiler toplarak Osman’ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman’ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul’a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu. Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak’ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey’in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey’in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey’e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun’u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma’ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge’nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman’ın akıbeti ne olacak?