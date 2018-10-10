Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgil gelişmeler, dizinin izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Ünal Silver dahil edildi. Peki; Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak. Öte yandan dizide "Umur Bey" rolü ile izleyici karşısına çıkacak Ünal Silver kimdir? İşte detaylar...

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yok ancak sevilen dizi geçtiğimiz sezona Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi kimin canlandıracağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bazı söylentilere göre Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak.

ERTUĞRUL GAZİ TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ