Diriliş Osman ne zaman başlıyor? 2019 Diriliş Osman oyuncuları belli oldu mu? soruları sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Yeni oyuncular ve yeni kanalıyla karşımıza çıkacak Diriliş Osman'ın henüz fragmanı yayınlanmadı. İşte Diriliş Osman dizisine dair önemli detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KANALI BELLİ Mİ?

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ BELLİ OLDU

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek. Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya da başladı.

OSMAN GAZİ NEDEN ÖLDÜ?

Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yy Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.