Dış cephe izolasyonu yaparken

AA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, dış cephe ısı izolasyonunun binalarda metrekare üzerine yaklaşık 20-25 kilogram ek yük getireceğini, bu nedenle artan bina ağırlığının deprem riski açısından mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının fen ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde inşa edilmemesi, kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmaması, bakım ve onarım faaliyetlerinin kalitesiz oluşu, mevcut statik proje kontrol edilmeden ilave kat yapılması gibi faktörlerin, yapıların taşıma gücünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Dış cephe kaplaması veya ısı izolasyon çalışmalarının da deprem riski açısından yapılar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine değinen Bakırcı, izolasyon sisteminin yapıya getireceği ek yükün mutlaka hesaplanması gerektiğini bildirdi. Ek yük nedeniyle binaların farklı tepkiler gösterebileceğinin altını çizen Bakırcı, şöyle konuştu:

"Binamızı etkileyen deprem kuvvetini basitçe, deprem ivmesi ile bina ağırlığının çarpımı şeklinde tanımlayabiliriz. Ortalama bir ısı izolasyonu imalatının metrekareye yaklaşık 20-25 kilogram ek yük getireceğini kabul edersek artan bina ağırlığı altında özellikle eski binalarımızın statik açıdan yeniden değerlendirilmesi gerekir. Donatısı koroze olmuş, çimento dozajı az veya beton dayanımı standardın altındaki yapılarda, bir de bu yapılar mühendislik hizmeti almadan inşa edilmişlerse dış cephe izolasyonunun son derece ciddi şekilde yapılması ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Uzman tarafından değerlendirilmeden değil dış cephe izolasyonu, yapıya hiçbir müdahale yapılmamalıdır."

- "Açılacak dübeller de riskli"

Betonarmenin beton ve çeliğin rastgele birlikteliği olmadığına işaret eden Erhan Bakırcı, sistemin dayanıklılığı için iki malzemenin birbirlerine son derece kuvvetle bağlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Bu durumda iki malzemenin tek malzeme gibi çalışabileceğini belirten Bakırcı, şunları söyledi:

"Taşıyıcıların bizim gördüğümüz dış yüzeyi, aslında yapı çeliğini kaplayan 'pas payı'dır. Yapı çeliğinin, yani donatının çevrelediği alanda kalan beton kısım, donatı ve betonun birliktelik sağladığı, diğer bir deyişle bağlandığı bölge, yani 'çekirdek' bölgesidir. Çekirdek bölgesinin içine kadar girecek herhangi bir kontrolsüz delik, aynen camın üstündeki bir çatlağın ilerlemesi gibi, betonun çekirdek bölgesinde de aynı etkiyi yapabilir ve çatlaklar kontrolsüz şekilde ilerleyerek beton ve çeliğin birlikteliğini olumsuz etkileyebilir. Dış cephe kaplamalarında metrekareye yaklaşık 10-12 dübel atılmaktadır. Dübel için açılacak deliğin taşıyıcının çekirdek bölgesine kadar girmemesi, usulünce doldurulması, delik açılırken donatılara zarar verilmemesi ve dübellerin yerleşim düzeni, yapımızın deprem karşısındaki davranışı bakımından önem arz etmektedir."

Dış cephe ısı izolasyonları konusunda yangın güvenliğinin de yeterince konuşulmadığını dile getiren Bakırcı, yangına tepki performansı iyi malzemelerin seçilmesini önerdi.