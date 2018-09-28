Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,6'ya yükseldi.

OCAK AĞUSTOS DÖNEMİ

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 108 milyar 634 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,9 artışla 157 milyar 830 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,6 yükselerek 49 milyar 195 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yıl ağustosta yüzde 45,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 45,4 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara düştü.

Almanya, 1 milyar 118 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 900 milyon dolarla Birleşik Krallık, 648 milyon dolarla Irak ve 637 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 551 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin, 1 milyar 277 milyon dolarla Almanya ve 920 milyon dolarla ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,9, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,3, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,1 olarak hesaplandı.





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