İHRACAT YÜZDE 5,9 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 27,2 AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 72,5 AZALDI
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84'e yükseldi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5,4 ARRTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yğzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27,1 azaldı.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise %27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %86 olarak gerçekleşti.
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