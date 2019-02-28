İHRACAT YÜZDE 5,9 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 27,2 AZALDI



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 72,5 AZALDI



Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84'e yükseldi.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5,4 ARRTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yğzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27,1 azaldı.





Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ocak ayında 1 milyar 289 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 937 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 783 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 462 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 199 milyon dolar ile Almanya takip etti.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,1'dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,7'dir. Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %40,8'dir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise %27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %86 olarak gerçekleşti.