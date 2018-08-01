Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni





Bakanlığın temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 artarak 14 milyar 106 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 6,43 azalışla 20 milyar 109 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 0,33 artarak 34 milyar 215 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,39 azalışla 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2017'de yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,1 olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN FASILLAR

Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 389 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 314 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 967 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi. Temmuzda en çok ithalat yapılan fasıl ise 4 milyar 148 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 300 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 18 milyon dolarla İngiltere ve 850 milyon dolarla ABD izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 975 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 694 milyon dolarla Almanya takip etti. Gümrük idareleri tarafından temmuzda tahsil edilen vergiler 13 milyar 656 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERLERİ

Temmuz itibarıyla aktif limited şirket sayısı 775 bin 390, ticari işletme sayısı 720 bin 648, şube sayısı 198 bin 881, anonim şirket sayısı 125 bin 975, kooperatif sayısı 35 bin 781, kolektif şirket sayısı 10 bin 857, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi. Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 869 bin 316, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 bin 801 olarak kayıtlara geçti.

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