Discord'da son durum nedir? Discord erişime açılacak mı, kalıcı olarak mı kapatıldı?
Semih Çelik'in iki genç kızı katletmesiyle gündeme gelen ve incelemeye alınan Discord isimli mesajlaşma platformunda, çeşitli suç içeriklerinin tespit edilmesinin ardından 9 Ekim'de Türkiye genelinde erişim engeli uygulanmıştı. Peki, son durum nedir? Discord bir daha açılacak mı? İşte, konu hakkında bilinen detaylar...
Dünyanın en popüler iletişim platformlarından biri olan Discord, çocuklara yönelik yasa dışı içeriklerin tespit edilmesi nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayından bu yana erişime kapalı durumda. Kullanıcılar, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğini merak ederken, Discord'un tamamen kapatılıp kapatılmadığı da merak ediliyor. Peki, Discord'daki son durum nedir? İşte, detaylar...
DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR
'Discord' isimli sosyal medya platformu 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüaphenin bulunması nedeniyle URL adresi Türkiye'den engellendi.
DISCORD NEDEN KAPATILDI?
Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim 2024'te, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Bu trajik olayla gündeme gelen Discord isimli platformda birçok suç teşkil eden mesajlaşmanın ele geçirilmesi üzerine platforma erişim engelei getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK, KALICI OLARAK MI KAPATILDI?
Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, 9 Ekim'de BTK tarafından uygulandı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor ancak Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
“SOSYAL MEDYADA YASAKÇI BİR ZİHNİYETTE DEĞİLİZ”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Komisyonda sosyal medya platformları ile ilgili açıklamada da bulunan Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği’nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlama amacıyla önlemler aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bahsi geçen tedbirlilerin yasa dışı içerikleri önlemeyi hedeflediğini bildirdi.
Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkelerde sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var.”