Discovery ve BluTV'den stratejik ortaklık

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Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc., Türkiye'nin yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV'ye yatırımını bugün duyurdu ve yüzde 35 hissedarı olduğunu açıkladı.

Bu stratejik ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery markalarının tüm içeriklerini ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de izleyebilecekler. İleriki yıllarda BluTV’ye daha fazla yatırım yapma olanağı sağlayacak ortaklıkla, Discovery’nin 83 milyon nüfusa sahip Türkiye pazarına girişi de hızlanacak.

Bununla birlikte Discovery, BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek.

Discovery EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, “Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. ” dedi.

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, “Yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.” dedi.